Железноводск, Ставропольский край, 8 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В Железноводске появилась первая на Кавказских Минеральных Водах станция для зарядке электромобилей. Станция расположена рядом с парком имени Станислава Говорухина.

Telegram-канал Евгения Бакулин На Ставрополье появилась новая станция для заправки электромобилей

Это первая подобная станция в регионе Кавминвод, заявил глава города Евгений Бакулин. «Удобная парковочная зона позволяет беспрепятственно зарядить автомобиль, не создавая помех на дороге», — цитирует Бакулина издание «Победа 26».

В регионе будут появляться новые стации, чтобы привлечь в курортную зону больше отдыхающих. Работу над увеличением туристического потока держит на контроле губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.