Скадовск, Херсонская область, 8 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в пункт временного размещения пострадавших от ЧС граждан в Скадовске Херсонской области, сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Переговорили. Рассказал, что с этого дня открываем в пунктах временного размещения точки приёма граждан. По всем вопросам. Дальше будем сортировать [вопросы] и направлять по направлениям местным органам власти. Что-то отработаем сами», — сообщил Кастюкевич в своём Telegram-канале.

Точки приёма граждан в пунктах временного размещения будут организованы и открыты «Единой Россией». Кастюкевич отметил, что у жителей, прибывающих в пункты временного размещения, много вопросов, от бытовых до юридических, все они будут решены.

Совместно с МЧС ведётся проверка домов, где ещё могут оставаться люди — в Алёшках, Голой Пристани, близлежащих сёлах и дачах, рассказал депутат. Жители, которые уже находятся в пунктах временного размещения, оказывают поддержку в этой работе, подсказывая, где именно следует искать.

«Первостепенная задача — сделать так, чтобы людям, семьям с детьми, старикам было комфортно и [чтобы было возможно] оперативно закрывать возникающие вопросы», — добавил Кастюкевич.

В пункте временного размещения в Скадовске в настоящее время находятся около тысячи человек, пункт может вместить до 5 тысяч человек, сообщили авторы Telegram-канала Readovka.

ВСУ с момента теракта на Каховской ГЭС продолжают наносить артиллерийские удары по районам Херсонской области, из которых эвакуируют граждан, отметил в своём Telegram-канале военкор Семён Пегов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены.

Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения, вывезено уже более 4500 человек.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.