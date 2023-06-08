Москва, 8 июня, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Суррогатным сидром в регионах России отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Минздраве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM «Мистер Сидр»

В настоящее время в результате отравления суррогатным алкоголем в России пострадали 97 человек, был зафиксирован 31 случай летального исхода. Сейчас специалисты осуществляют мониторинг состояния пострадавших. Уточняется, что один человек был выписан, при этом три пациента остаются в крайне тяжёлом состоянии, а у 25 пациентов фиксируется тяжёлое состояние.

Как передавало ИА Регнум, ядовитый сидр был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало поводом для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова. В МВД пояснили, что данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий. За хищение спиртосодержащей жидкости задержаны два жителя Самары, их сообщники устанавливаются. Также задержан сержант полиции, который охранял склад и пропустил злоумышленников на территорию.

Предприниматель Анар Гусейнов, обвиняемый в производстве суррогатного сидра, во время обыска дал указания своим сотрудникам уничтожить продукцию и этикетки к ней.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 37 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Наибольший объём продукции выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный напиток также изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия. В России полностью заблокированы отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений.