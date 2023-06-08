Москва, 8 июня, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после диверсии на Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, руководитель региона информировал президента России о ситуации в Херсонской области после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.

ИА REGNUM Каховская ГЭС. Днепровский каскад ГЭС. Инфографика

в ночь на 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. В результате сода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки Днепр. Свыше тридцати населённых пунктов были полностью или частично затоплены. В Херсонской области был введён режим ЧС, идёт эвакуация населения. По словам экспертов, экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов был нанесён существенный ущерб.

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Количество человек, госпитализированных с территорий, подтопленных после ЧП на Каховской ГЭС, увеличилось до 60.

Спасатели МЧС продолжают эвакуировать жителей из подтопленных районов, людей вывозят на резиновых лодках. В зоне критического подтопления находятся города Голая Пристань и Алёшки, а также некоторые сёла. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода спадёт не ранее, чем через неделю.