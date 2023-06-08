Лондон, 8 июня, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании не выдержат противостояния с Россией, они слишком слабы, пишет 8 июня The Times, ссылаясь на мнения военных экспертов, которые были озвучены британским парламентариям.

U.S. Army Europe Британская армия

Они утверждают, что если в Европе начнётся большой военный конфликт, то на американские войска тоже не стоит рассчитывать. Эксперты посоветовали Лондону увеличивать производство боеприпасов уже сейчас. Текущего увеличения расходов на оборону недостаточно. Согласно плану военных экспертов по подготовке британской армии, стране необходимо выделять на эту сферу минимум 3% от ВВП.

«Это необходимо для того, чтобы подготовиться к окну уязвимости с 2026 по 2028 год», — пишет издание. Именно в этот период, утверждают эксперты, возможно «вторжение Китая на Тайвань».

Военный историк из Королевского колледжа Лондона Саймон Энглим утверждает, что сейчас ВС Великобритании могут выставить на поле боя только «одну недоукомплектованную дивизию из двух бригад».

Как ранее сообщало ИА Регнум, британские военнослужащие уже предупреждали о позорном состоянии армии. Как признавался экс-глава минобороны Великобритании Марк Франсуа, британские солдаты хорошо обучены, однако задержки с модернизацией армии заставляют военнослужащих пользоваться техникой, которой зачастую исполнилось более полувека.

По его словам, значительная часть нового оружия приобретается с большим опозданием либо его стоимость намного превышает бюджет, а это означает, что армии приходится обходиться бронетехникой, которой больше 50 лет.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, заявлял, что у Лондона заканчивается вооружение, которое они могут поставить как помощь Киеву.