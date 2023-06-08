Москва, 8 июня, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь жителям Херсонской области, пострадавшим от наводнения после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом 8 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Президент дал поручение МЧС по оказанию всей необходимой помощи домохозяйствам, пострадавшим от наводнения, в полном соответствии с нормами РФ», — сказал Песков.

По его словам, Путин созвонился с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо и обсудил с ним ситуацию. Глава государства поручил провести анализ потребностей региона.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работу по помощи людям в зоне затопления в Херсонской области, а также работу по ликвидации последствий бедствия.

Кроме того, стало известно, что МЧС доставит в пострадавшие районы 45 электростанций, по 45 мотопомп и тепловых пушек для откачки воды и просушки домов, а также бутилированную воду.