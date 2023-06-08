Вашингтон, 8 июня, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ находится в активной фазе. Об этом 8 июня заявил американскому телеканалу ABC News чиновник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что 8 июня Киев начал долгожданное контрнаступление против России.

«Два украинских официальных лица, в том числе источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердили ABC News, что ведётся активная фаза украинского контрнаступления», — говорится в материале.

По информации журналистов, возможно, контрнаступление Украины началось несколько дней назад.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток.

Он отметил, что 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ были предприняты попытки наступления на пяти направлениях. Ни на одном из направлений враг успеха не добился и понёс значительные потери. За день были ликвидированы 300 военнослужащих ВСУ, уничтожено 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 16 танков.

5 июня ВСУ также попытались осуществить наступление на нескольких направлениях, но были остановлены, в результате ВСУ потеряли свыше 1,6 тыс. военнослужащих, также были уничтожены 28 танков, в том числе три колёсных танка AMX-10 и восемь «Леопардов», 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 единиц иностранной.

По словам Шойгу, 7 июня специально подготовленные резервные силы ВСУ не смогли выполнить прорыв на запорожском направлении. За сутки враг потерял 945 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 28 боевых машин пехоты, три самоходные артиллерийские установки Krab, 33 танка, а также другие вооружения.

Министр обороны России отметил мужество и героизм российских солдат и офицеров, сорвавших попытки наступления ВСУ.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале о «разбитых бандерлогах, отползающие в схроны зализывать раны». Это сообщение появилось после его объявления о том, что в Запорожской области танковая группа украинских войск перешла в наступление на позиции российских военных. Атака началась в районе, который находится между населёнными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка. При этом Вооружённые силы ответили врагу ударами артиллерии и авиации.