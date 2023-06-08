Москва, 8 июня, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Зерновая сделка не интересна России, если в числе прочего не возобновятся поставки аммиака через трубопровод «Тольятти — Одесса», подорванный украинскими диверсантами. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 июня рассказал Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Кадр из видео

Он напомнил, что зерновая сделка заканчивается в ноябре, теперь её продление под вопросом. Восстановление «поломки» трубопровода может растянуться на всё лето, а срок сделки по аммиаку только до 17 июля. При этом Тимофеев обратил внимание на то, что зерновая сделка является для России гарантом продажи сельхозпродукции в африканские страны, но по дороге из-за логистических неразберих зерно порой оказывалось то в Турции, то в Испании, Италии, Китае и Нидерландах.

«Из 34 судов с продовольствием, вышедших с Украины, только одно дошло до Африки», — заметил Тимофеев.

Более того, анализ ситуации показывает, что, подорвав трубопровод и тем самым поставив под угрозу зерновую сделку, Украина опосредованно навредила себе. Если сделка потерпит крах и украинское зерно прекратит поступать на рынки ЕС, то это сильно порадует европейских фермеров, которые сейчас не очень довольны тем, что им приходится конкурировать с дешёвым зерном с Украины. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказала доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

И это при том, что России, как отметила Прикладова, зерновая сделка не принесла положительных результатов: сохранились и ограничения на обслуживание в морских портах и страхование российских грузов и судов, и отключение «Россельхозбанка» от системы SWIFT. Поэтому выход из зерновой сделки скорее будет преимуществом для России ввиду снятия обязательств.

«Напротив, для Украины это несёт значительные ограничения на экспорт зерна и означает фактически невозможность осуществлять отгрузки через черноморские порты», — заметила экономист.

В свою очередь, Андрей Полтарыхин, профессор кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова подчеркнул, что ранее через аммиакопровод прокачивалось 2 млн тонн сырья в год для производства удобрений, чтобы накормить 45 млн человек. Сейчас же доступа для восстановления и ремонта нет, учитывая, что за этот участок аммиакопровода отвечает украинская сторона.

Россия со своей стороны для поставок аммиака решила организовать терминал в Тамани, окончание строительства которого намечено на конец 2023 года. Предполагается, что до Тамани аммиак будут доставлять железнодорожными цистернами, а там загружать специальные транспортные суда. Таким образом, Россия, как пояснил профессор, продолжит выполнять экспортные обязательства перед странами Африки по поставкам удобрений, энергоносителей и продукции агропромышленного комплекса.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по информации Министерства обороны России, 5 июня украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса. В результате этого пострадало несколько мирных жителей.

Российская часть этого аммиакопровода отсечена от украинской и находится в безопасном и исправном состоянии.

Комментируя случившееся, известный российский экономист Алексей Зубец заявил, что Россия таким образом получила повод выйти из невыгодной для неё зерновой сделки.