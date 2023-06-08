Москва, 8 июня, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Мосгоризбирком утвердил трёхдневное голосование на выборах мэра Москвы. Такое решение было принято 8 июня на заседании комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Таким образом, голосование на выборах мэра Москвы на выборах депутатов представительных городских органов местного самоуправления будет проходить с 8 по 10 сентября. Это решение было поддержано единогласно.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее стало известно, что Собянин станет выдвиженцем от партии «Единая Россия».