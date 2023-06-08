Москва, 8 июня, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Правительство России утвердило постановление о выдаче семьям погибших добровольцев — участников специальной военной операции (СВО) удостоверений, которые будут подтверждать их статус и право на полагающиеся по закону льготы и выплаты, сообщила 8 июня пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Выдавать документ будут военкоматы российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства. Для получения этого документа родственнику необходимо будет подать заявление, приводит сообщение ТАСС.

Пресс-служба правительства уточнила, что речь идёт о родственниках погибших участников добровольческих формирований, которые были созданы для содействия ВС России в ходе специальной военной операции. На них распространяются права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные законом о ветеранах.

В апреле секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил расширить статус добровольческих дружин. Он отметил, что правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен — у них нет права на ношение и применение оружия.

Также он рассказал, что люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране объектов и мостов, патрулируют территорию, помогают правоохранительным органам. По его словам, в регионах проводится обучение по тактической подготовке и медицине, применению стрелкового оружия.