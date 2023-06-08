Москва, 8 июня, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» может стать той самой соломинкой, которая полностью поменяет ситуацию, то есть приведёт к выходу России из зерновой сделки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 июня заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Максимов напомнил, что изначально транспортировка российского аммиака в Европу по маршруту Тольятти — Одесса рассматривалась как одно из ключевых условий России по участию в обеспечении морского коридора для поставок зерна в беднейшие регионы Земли. За время реализации этого проекта большинство требований российской стороны не были выполнены — как непосредственными участниками сделки, так и ООН в целом.

Чем же обернётся для России подрыв аммиакопровода и выход из зерновой сделки? Максимов отметил, что ежегодно по ветке «Тольятти — Одесса» прокачивалось до 2,5 млн тонн. Однако поставки были заморожены после 24 февраля 2022 года, что стало причиной серьёзных убытков для производителя аммиака — компании «Тольяттиазот».

«Следует отметить, что в феврале 2022 года маршрут Тольятти — Одесса был безальтернативным для поставок нашего аммиака за рубеж. В настоящее время ускоренными темпами возводится терминал в порту Тамань. Он способен полностью заместить объёмы по перевалке аммиака, которые ранее давал порт Южный в Одессе», — уточнил Максимов.

Новый маршрут, как отметил эксперт, позволит российским производителям расширить международные торговые связи. Максимов напомнил слова генерального директора компании «Уралхим» Дмитрия Коняева о том, что таманский терминал сможет переваливать 1,5 млн тонн аммиака в год, а к концу 2025 года — 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида. Ожидается, что сооружение указанного терминала завершится уже к концу 2023 года.

«Что же касается последствий выхода России из проекта зерновой сделки, то с точки зрения экономики РФ не потеряет ровным счётом ничего, ибо изначально наши намерения были сугубо гуманитарными и далёкими от получения материальной прибыли. Более серьёзные потери понесёт украинская сторона (тут речь идёт об экспортных доходах от зерна)», — сказал Максимов.

А наиболее пострадавшей стороной в случае подобного исхода, безусловно, станут беднейшие страны мира, поскольку, как подытожил экономист, их и без того призрачные надежды на поставки продовольствия по гуманитарным линиям приблизятся к нулю.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что устроенный 5 июня украинскими диверсантами подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» может не самым лучшим образом сказаться на участии России в зерновой сделке. В частности, об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время, как полагает экономист Алексей Зубец, нынешняя конъюнктура мирового рынка газа (который является сырьем для производства аммиака) сложилась таким образом, что Россия не понесет каких-то серьезных убытков от того, что аммиакопровод оказался повреждён.