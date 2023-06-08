Москва, 8 июня, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Запуск движения грузовых автомобилей по Крымскому мосту возможен в случае спокойной обстановки, заявил 8 июня заместитель правительства России Марат Хуснуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

По его словам, движение грузовиков пока не начинается из-за мер безопасности.

«Как только обстановка будет более спокойна, мы запустим машины», — цитирует его ТАСС.

Зампред правительства добавил, что технические возможности для запуска грузовых автомобилей по мосту есть.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Марат Хуснуллин заявил, что запуск движения грузовиков по Крымскому мосту решили отложить. Речь идёт в том числе и о пустых грузовиках. Это вызвано соображениями безопасности. Он отметил, что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на мост.