Москва, 8 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Совет Федерации 8 июня направил обращение к парламентам мира в связи с терактом, проведённым Украиной на Каховской ГЭС. Сенаторы отметили, что настаивают на расследовании теракта, выплатах пострадавшим, а также на компенсации ущерба, нанесённого экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада, тем самым являющиеся соучастниками всех противоправных действий полностью зависимых от них украинских властей», — сказано в тексте обращения.

Сенаторы призвали всесторонне изучить все обстоятельства теракта. Совфед предложил депутатам стран мира дать оценку «очередному преступлению киевского режима», упредив тем самым новые акты терроризма. Также сенаторы призвали ООН не уклоняться от «предметного обсуждения» преступлений украинских властей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Удары по ГЭС — свидетельство начала контрнаступления ВСУ, их цель — «подтопить» в прямом смысле слова российские оборонительные линии и в переносном смысле — репутацию России, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.