Вашингтон, 8 июня, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Украинские военные заявляют о тяжёлых боях в Запорожской области на фоне сообщений о начавшемся наступлении. Об этом 8 июня пишет американская газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вооружённые силы Украины наступают. Но не так быстро, как мы хотели», — приводит издание слова украинского военного.

Отмечается, что ВСУ усилили удары в преддверии запланированного продвижения.

Как передавало ИА Регнум, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перешли в масштабное наступление в Запорожской области, но понесли колоссальные потери и отступили. Все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились. По его словам, российские войска сдерживают натиск противника в том числе благодаря применению авиации, артиллерии и танковых резервов.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями. ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.