Москва, 8 июня, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода «Тольятти — Одесса», который ранее был подорван в Харьковской области. Об этом заявил журналистам вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

European Space Agency Порт Тамань. Россия

Он отметил, что в ближайшее время поставок по аммиакопроводу «Тольятти — Одесса» не будет, поскольку на сегодняшний день нет доступа для его восстановления и ремонта.

«Тем более что за это отвечает украинская сторона. И не предвидится», — отметил министр.

Мантуров добавил, что до конца года Россия введёт собственный первый экспортный терминал для аммиака в Тамани.

«Мы пошли немножко другим путём — это организация терминала в Тамани», — заявил министр, уточнив, что был там недавно с инспекцией и убедился, что организация строительства терминала по отгрузке аммиака идёт вовремя.

Он отметил, что до конца 2023 года планируется обеспечить завершение всех строительных работ и ввод в эксплуатацию собственных мощностей, Россия рассчитывает на собственную инфраструктуру для поставок и отгрузок аммиака.

Мантуров добавил, что подорванный аммиакопровод «Тольятти — Одесса» может рассматриваться для экспортных поставок после восстановления украинской стороной.

Как передавало ИА Регнум, Украина почти год тормозила запуск аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация может в короткий срок возобновить запуск аммиакопровода «Тольятти — Одесса», но Киев под разными предлогами всячески этому препятствует. По её словам, Киев не интересуют поставки аммиака на африканский континент для производства необходимых десяткам миллионов хозяйств удобрений.

5 июня около 21:00 мск в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти — Одесса». В результате этого теракта есть пострадавшие среди мирного населения.

Захарова заявила, что Россия предпримет усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в Харьковской области. На восстановление трубопровода потребуется от одного до трёх месяцев при условии, что объект будет доступен. Повреждённый участок находится на территории, подконтрольной Киеву, сказала Захарова.