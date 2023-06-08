* Понасенковым — запрещённая в России организация

Москва, 8 июня, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Человеком, вступившим в конфликт с Евгением Понасенковым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его помощником Рамисом Зариповым, является глава юридической фирмы 55-летний Олег Д., сообщил ИА Регнум 8 июня осведомлённый источник.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Евгений Понасенков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Ранее сообщалось, что 6 июня неизвестный мужчина был госпитализирован с серьёзной травмой головы после конфликта, произошедшего в московском переулке Сивцев Вражек. Понасенков в разговоре с ИА Регнум назвал участника конфликта «алкоголиком» и заявил, что именно тот спровоцировал события.

«Я там фотографировался со своими фанатами. Он несколько раз спросил у фотографировавшихся людей, кто я такой и почему они со мной фотографируются. Минут семь он за нами шёл, мы уже стали почти бежать — он за нами. Мой помощник не выдержал и оттолкнул его. Алкаш сам упал. Грязный, бородатый и с брюхом. Примат. Нас никто не задерживал, просто опросили на месте», — рассказал Понасенков.

Зарипов, в свою очередь, в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что не бил неизвестного ему гражданина, а лишь оттолкнул его.

Источник ИА Регнум сообщил, что пострадавший находится в реанимации. Родственники юриста потеряли с ним связь 6 июня — он должен был вернуться домой в квартиру в переулке Сивцев Вражек, но не приехал. О том, что оппонент попал в больницу, они не знали.

Как сообщалось ранее, Понасенкова и Зарипова после инцидента отпустили под обязательство о явке. Проведение проверки продолжается.