Женева, Швейцария, 8 июня, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Россия предупреждала Организацию Объединённых Наций об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС, но сигналы были проигнорированы, сообщил 8 июня заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Он напомнил, что в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС 21 октября прошлого года постпредство РФ в Нью-Йорке распространило письмо, в котором выражалась серьёзная озабоченность по поводу обстрелов электростанции со стороны ВСУ и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных акций.

«К сожалению, должной реакции на это обращение не последовало», — сказал он на конференции по разоружению.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказалась разрушена. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов полностью или частично затоплены.

Президент Украины Владимир Зеленский, не предъявив никаких аргументов, обвинил в разрушении Каховской ГЭС Россию.

Также 7 июня он отметил, что ООН и Красный Крест якобы отказались оперативно оказывать Киеву ту помощь, о которой власти страны запрашивали из-за разрушения дамбы станции.