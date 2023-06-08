Москва, 8 июня, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Очень многие люди в мире, в том числе и экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, уверены в потере ВСУ Одессы и других регионов юго-восточной Украины, а контрнаступление принесёт лишь множественные потери украинской армии. Такой точки зрения придерживается политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Ранее полковник США Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Украина потеряет Одессу при дальнейшем наступлении ВСУ, которое также приведёт и к значительному разгрому украинской армии. Он подчеркнул, что большой вопрос, какими останутся границы Украины после контрнаступления. По мнению полковника, российские войска смогут легко пройти по всей территории восточнее Днепра и занять Одессу.

Политолог Мезюхо в беседе с ИА Регнум согласился с мнением Макгрегора и добавил, что в военных кругах уже ведутся разговоры об Одессе как о следующем регионе, нуждающемся в освобождении от киевского режима.

«Украина делает всё, чтобы потерять Одессу и весь остаток юго-востока. Давно говорят, что ВСУ ведут подготовку обороны Одессы и её области. Это вызов, который встанет перед нами в будущем и на который мы профессионально ответим. Когда речь зайдёт об обороне Одессы, киевский режим специально поставит под ружьё одесситов, чтобы уменьшить число пророссийских настроений, которые для Одессы привычны», — поделился Мезюхо.

По мнению политолога, пусть это и кажется удивительным, но, вероятно, президент Украины осознаёт, что его контрнаступление приведёт к провалу и самоубийству ВСУ. Мезюхо пояснил, что сегодня украинский лидер находится уже на той позиции, которая обязывает его продолжать идти по велению Запада.

«Президент Украины теряет своих бойцов в этой мясорубке и в итоге исчерпает силы и средства, выклянченные у Запада. Его цели не ценят жизнь человека. Возможно, он надеется, что у него будет возможность сбежать, когда линия фронта рассыплется. Но очевидно, что на западе не нужен живой Зеленский в случае поражения. Из него проще сделать мученика, чем оставить в покое для дальнейших походов по телеэфирам, где бы он начал критиковать президента США Джо Байдена», — подытожил Мезюхо.

Экс-советник главы Пентагона не первый раз заявляет о переходе контроля над бывшими украинскими территориями российским силам. Так в конце мая Макгрегор уже отмечал в своём блоге, что Вооружённые силы России освободят Одессу и Харьков после окончательного разгрома наступающих сил ВСУ.

6 июня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что ВСУ 4 июня начали предпринимать попытки наступления. Вооружённые силы России сорвали все попытки атак и нанесли ВСУ ощутимый урон, за три дня потери противника составили более 3700 военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники, отметил министр. За сутки 7 июня ВСУ потеряли еще порядка 945 человек.