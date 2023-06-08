Нью-Йорк, США, 8 июня, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Куба и Китай достигли секретного соглашения о создании Пекином на острове шпионской базы для слежки за США, сообщила 8 июня газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской разведке.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

В частности, утверждает издание, на Кубе, примерно в 100 км от штата Флорида, появится объект, который позволяет прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США. Именно в этом районе расположено множество военных баз. Кроме того, секретная база позволит следить за перемещением американских военных кораблей.

Источники газеты сообщили, что Пекин заплатил Гаване несколько миллиардов долларов в обмен на согласие на строительство базы.

Данные американской разведки об этом шпионском объекте вызвали беспокойство в администрации президента США Джо Байдена.

«Мы хорошо осведомлены о попытках Китая инвестировать в инфраструктуру по всему миру, которая может преследовать военные цели», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Ранее председатель Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы Эстебан Ласо Эрнандес на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Гаване заявлял, что кубинские власти осуждают политику расширения НАТО к российским границам.

Как передавало ИА Регнум, в мае Россия и Куба подписали ряд соглашений по укреплению сотрудничества. Перед этим в Гаване состоялось заседание Российско-Кубинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, на котором присутствовали зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас.