Москва, 8 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Геополитические противники ещё не одно десятилетие будут пытаться отнять у России Крым, так как с военно-стратегической точки зрения этот полуостров — слишком «лакомый кусок». Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 июня заявил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Так он прокомментировал рассуждения американского финансиста Джорджа Сороса о том, что следующей целью ВСУ будет Крым и что результат СВО на Украине оказался для США гораздо лучше, чем можно было рассчитывать.

Иван Шилов ИА REGNUM Джордж Сорос

Как пояснил Михайлов, говоря о выгодах украинского конфликта для США, Сорос, вероятно, намекает на то, что в ходе этого противостояния идут боевые действия между представителями славянской этнической группы, ибо главная цель Запада — «чем меньше русских, тем лучше».

Что касается прогнозов Сороса о контрнаступлении ВСУ на Крым, то Михайлов призвал помнить, что у Запада есть одна важная военная цель в украинском конфликте. Это как раз Крым. Дело в том, что даже взятие всей бывшей украинской территории под контроль создаст Западу только экономические проблемы, так как от него потребуются многомиллиардные инвестиции, которые не отобьются даже через десятилетия.

«А вот Крым — совсем иное дело, — сказал Михайлов. — Это высоты, это радары, это контроль радиолокационного поля, это перехват любых средств воздушного поражения, это возможность разместить пусковые установки на высотах вплоть до километра и держать под контролем всю акваторию Чёрного моря».

По словам Михайлова, одна из целей государственного переворота на Украине в 2014 году заключалась в том, чтобы, приведя к власти прозападные силы, не продлевать с Россией договора об аренде военно-морской базы Черноморского флота. А Запад, как полагает эксперт, «очень хотел выжить Черноморский флот из Крыма» и лишить Россию возможности размещать там радары, боевые корабли и ракетное вооружение.

«И теперь, чтобы облегчить западным инвесторам понимание этой военной кампании, Сорос говорит о Крыме. Перехват контроля над Крымом — это и есть главная военная цель. Кто обладает Крымом, тот может поражать любые плавсредства в Чёрном море. Потому что эта территория находится ровно в центре. И она простреливается нашим противокорабельным вооружением прямо идеально», — сказал Михайлов.

Поэтому, как считает эксперт, за Крым будут драться и будут пытаться «отжать» его у России ещё не одно десятилетие. Будут разные провокации и военные кампании. Это, по словам Михайлова, «слишком лакомый кусок», чтобы просто смотреть на него и ничего не делать.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что разговоры о захвате Крыма Украиной, действительно, идут на Западе уже не первый день. Так, ещё 2 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ВСУ уже в 2023 году смогут захватить Крым, если у России истощатся запасы военной техники.

В Государственной думе эти предсказания сочли симптомами политической слепоты министра, а также напомнили, что у России хватит сил защитить свое население и территории его проживания.

Ещё категоричнее высказались в крымском парламенте. Там заявили, что слова Уоллеса свидетельствуют о пренебрежении нормами демократии и желанием крымчан жить на своей исторической родине.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ ни за что не справятся с операцией по захвату Крыма.