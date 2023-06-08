Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Мелитополь, 8 июня, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Взрыв прозвучал в городе Запорожье, подконтрольном киевскому режиму. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 8 июня в своём Telegram-канале.
Он отметил, что после взрыва сразу же включились сирены воздушной тревоги. Что именно произошло, пока неизвестно.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов заявил, что украинские войска перешли в масштабное наступление в Запорожской области, но отступили из-за колоссальных потерь. По его словам, такого количества живой силы и техники киевский режим на этом направлении ещё не использовал. Основной удар ВСУ сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака. Не исключено, что Киев пока не ввёл в действие свои главные резервы.