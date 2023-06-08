Мелитополь, 8 июня, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Взрыв прозвучал в городе Запорожье, подконтрольном киевскому режиму. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 8 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Он отметил, что после взрыва сразу же включились сирены воздушной тревоги. Что именно произошло, пока неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов заявил, что украинские войска перешли в масштабное наступление в Запорожской области, но отступили из-за колоссальных потерь. По его словам, такого количества живой силы и техники киевский режим на этом направлении ещё не использовал. Основной удар ВСУ сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака. Не исключено, что Киев пока не ввёл в действие свои главные резервы.