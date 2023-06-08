Москва, 8 июня, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Жителей стран НАТО следует спросить о том, желают ли они войны с Россией. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он прокомментировал слова экс-главы Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена о вводе воинского контингента на Украину. По мнению Расмуссена, некоторые страны НАТО, например Польша и Прибалтика, могут решиться на ввод войск, если не будет достигнута договорённость о пути для продвижения Киева вперёд.

«Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да?» — написал Медведев.

По его словам, Расмуссен и раньше не блистал умом, а теперь и вовсе «впал в доктринёрское слабоумие».

Политолог-международник, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский ранее заявил ИА Регнум, что США не позволят странам НАТО отправить войска на Украину и официально вступить в конфликт. Вместе с тем в ряды ВСУ может влиться большое количество иностранных наёмников и прочих «добровольцев».