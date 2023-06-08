Москва, 8 июня, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Специально подготовленные резервные силы ВСУ не смогли выполнить прорыв на запорожском направлении, за минувшие сутки враг потерял 945 человек и 33 танка. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили», — сообщил он, добавив, что за минувшие 24 часа, 7 июня, ВСУ потеряли 945 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 28 боевых машин пехоты, 3 самоходные артиллерийские установки Krab, 33 танка, а также другие вооружения.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении.

Ранее Шойгу отметил мужество и героизм российских солдат и офицеров, сорвавших попытки наступления ВСУ. Шойгу также отметил наиболее отличившихся в боях подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад.

Он также сообщил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трех последних суток. Министр подчеркнул, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки военных Украины.

4 июня силами 31-й и 23-й механизированных бригад ВСУ были предприняты попытки наступления на пяти направлениях. Ни на одном из направлений противник успеха не добился, понёс значительные потери.

По его словам, ВСУ 5 июня пытались наступать на семи направлениях силами пяти бригад, но Вооружённые силы России остановили противника, который в результате потерял более 1600 военных.

6 июня Шойгу заявил, что потери ВСУ, предпринявших попытки наступления, за три последних дня превысили 3,7 тыс. человек. Он сообщил, что украинские войска, как ранее обещал Киев, пошли в наступление на разных участках фронта, но все эти попытки были сорваны.