Белгород, 8 июня, 2023, 15:53 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из миномётов хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области, сообщил 8 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По словам Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

«Есть повреждение линии электропередачи», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что 8 июня в Краснояружском районе Белгородской области два населённых пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе.