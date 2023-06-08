Москва, 8 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России остановили подразделения ВСУ на всех четырёх направлениях, где те пытались продвигаться, заявил 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. ВСУ отошли с большими потерями, отметил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесён превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел», — сказал Шойгу.

Ранее министр сообщил, что попытка прорыва российской обороны была предпринята ВСУ на запорожском направлении силами механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. Бой длился около двух часов, противник потерял более 40 единиц техники и до 350 военнослужащих и своей цели не достиг, отметил Шойгу.

О попытке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении ранее рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его оценке, никогда прежде ВСУ не пытались атаковать такими силами. Попытка наступления предварялась массированным обстрелом. Однако цели своей ВСУ не достигли и отошли «с колоссальными потерями», добавил Рогов.

6 июня Сергей Шойгу подтвердил, что ВСУ 4 июня начали предпринимать попытки наступления. Вооружённые силы России сорвали все попытки атак и нанесли ВСУ ощутимый урон, за три дня потери противника составили более 3700 военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники, отметил министр.