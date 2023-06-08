Тверь, 8 июня, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии передачи Звезды Героя России родственникам летчика, подполковника Алексея Тарасова, который погиб в ходе специальной военной операции. Звание Героя РФ посмертно присвоено Алексею Тарасову указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Пресс-центр правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии передачи Звезды Героя России родственникам летчика подполковника Алексея Тарасова

Как сообщили в пресс-центра правительства Тверской области, участниками церемонии стала семья героя, председатель законодательного собрания региона Сергей Голубев, начальник 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ полковник Андрей Попов и военнослужащие, Наталья Клещенко — вдова Героя России Василия Клещенко, погибшего в ходе СВО, юнармейцы.

Перед церемонией Игорь Руденя пообщался с матерью, супругой и детьми Алексея Тарасова — у него осталось трое сыновей. Старший сын Михаил — выпускник школы № 5 города Торжка — планирует продолжить дело своего отца и стать военным. Сейчас он готовится к поступлению в летное училище в Сызрани.

Глава региона отметил: со стороны региона семье героя будет оказываться поддержка по всем вопросам. «Высший героизм на поле сражения — это вступить в бой с превосходящими силами противника, чтобы спасти жизни своих товарищей. Именно так поступил 2 октября 2022 года подполковник Алексей Валерьевич Тарасов. Он является для всех нас примером настоящего русского офицера, готового отдать жизнь за Родину. Во время специальной военной операции он продемонстрировал героизм, был наставником для своих товарищей. Показал пример, как надо служить своей Родине», — подчеркнул Игорь Руденя на церемонии передачи награды.

«У России много героев. Те ребята, которые принимают участие в спецоперации — не важно, рядовой ли это, офицер, генерал, мобилизованный или доброволец, — они все герои. Герои по духу. Сегодня вручена награда семье офицера, который удостоен высокого звания Герой России. Мы передадим последующим поколениям память о нём», — сказал Андрей Попов.

Александре Тарасовой, супруге героя, вручен знак особого отличия к званию Герой Российской Федерации — медаль «Золотая Звезда». Участники церемонии почтили память подполковника Алексея Тарасова минутой молчания.

Алексей Тарасов окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и военный учебно-научный центр ВВС Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Был заместителем командира полка по летной подготовке 696-го исследовательского инструкторского вертолетного полка 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Общий стаж службы — 19 лет. Алексей Тарасов принимал участие в специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР, Украины. На вертолете Ка-52 он выполнил 82 боевых вылета. Во время СВО экипаж и вертолетные группы под командованием Алексея Тарасова уничтожили более 150 единиц военной техники.

2 октября 2022 года во время боевого вылета он обнаружил танковую группу, обстреливающую российские наземные силы и принял решение атаковать бронетехнику. В результате вертолетной атаки наступление врага было сорвано. Но экипаж подполковника Тарасова погиб. Подполковник Тарасов награжден медалями «За отличие в военной службе», «За воинскую доблесть», «Участнику военной операции в Сирии» и другими наградами.