Москва, 8 июня, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал открытки с рисунками орловских детей, которые будут переданы военнослужащим, выполняющим задачи в зоне спецоперации. Об этом говорится на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. В ходе беседы глава региона попросил российского лидера написать пару слов на детских рисунках. Он пояснил, что бойцам в зону СВО доставляются письма детей, взрослых и ветеранов и из детских рисунков были сделаны открытки.

«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», — попросил Клычков Владимира Путина.

Глава государства ответил, что с удовольствием выполнит просьбу.

«С удовольствием», — заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, в целом ряде городов России 1 июня представители фонда «Защитники Отечества» провели различные мероприятия для детей ветеранов и участников специальной военной операции. Ребята в рамках акции «Привет с фронта!» подготовили письма и открытки со словами поддержки для российских бойцов, а также посмотрели ответные видеообращения участников спецоперации с поздравлениями с Днём защиты детей.

Путин рекомендовал регионам бесплатно выдавать героям СВО земельные участки.

Росгвардейцы за заслуги, проявленные во время спецоперации, смогут бесплатно получить земельные участки в Крыму и Подмосковье.

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу принять меры для увеличения выпуска продукции на оборонных предприятиях за счёт методов «бережливого производства».