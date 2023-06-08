Херсон, 8 июня, 2023, 15:39 — ИА Регнум. До 60 человек увеличилось количество госпитализированных с территорий, подтопленных после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

По её словам, в больницы помещены в основном маломобильные граждане.

«Сейчас уже до 60 человек доходит», — сказала Кузьмич.

Как сообщало ИА Регнум, спасатели МЧС продолжают эвакуировать жителей из подтопленных районов, людей вывозят на резиновых лодках. В зоне критического подтопления находятся города Голая Пристань и Алёшки, а также некоторые сёла. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода спадёт не ранее, чем через неделю. Причиной ЧП стал обстрел украинскими войсками Каховской ГЭС на реке Днепр у Новой Каховки. Из-за разрушения затворов плотины начался нерегулируемый сброс воды.