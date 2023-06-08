Москва, 8 июня, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Региональные власти РФ не используют в полной мере возможности популярных картографических онлайн-сервисов. К соответствующему выводу в ходе исследования пришла команда «Госдиджитала». Так, верификацией на «Яндекс Картах» обеспокоились правительства только семи субъектов РФ. При этом анализ выявил растущий запрос россиян на коммуникацию с органами власти в рамках этого сервиса.

gosdigital.ru Картографические сервисы открывают большие перспективы в коммуникации региональных властей с пользователями

Цифровые сервисы «Яндекса» — самые популярные в России. В марте 2023 года ими пользовались в среднем более 65 млн человек в сутки. Однако свои страницы на «Яндекс Картах» верифицировали менее 8% региональных правительств страны. Это правительства Тульской, Владимирской, Рязанской, Челябинской и Тамбовской областей, а также республик Мордовия и Башкортостан.

Из федеральных округов лидирует Центральный, у которого четыре верифицированные страницы. За ним следуют Приволжский федеральный округ с двумя страницами и Уральский — с одной.

Первое место в рейтинге по средней оценке на «Яндекс Картах» заняла страница правительства Московской области (4,4 балла). Высокий рейтинг (от 4 баллов и выше) смогли получить 18 субъектов. У 46 субъектов цифры варьируются от 3 до 3,9 балла, а еще у 15 — ниже 3 баллов. Наконец, у 10 страниц отметок нет в принципе — это Сахалинская, Саратовская и Кемеровская области, республики Саха и Коми, Чукотка и новые субъекты РФ.

По округам в рейтинге лидируют регионы Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов — 3,9 балла из 5 возможных. Также выделяется Приволжский ФО: несмотря на низкий рейтинг округа в целом, Башкортостан и Татарстан получили оценки в 4 балла из пяти возможных.

Больше всего отзывов посетители «Яндекс Карт» оставили на странице правительства Москвы (736). Второе и третье места у Московской области (269) и Санкт-Петербурга (170).

Среди федеральных округов по этому показателю лидирует ЦФО, у которого в среднем 93 отзыва на один субъект. Наименьшее число отзывов — в среднем 12 — у субъектов СКФО, население здесь общается с властью преимущественно в офлайне.

В общей сложности пользователи «Яндекс Карт» опубликовали на страницах региональных правительств более 3 тыс. отзывов. Чаще всего жители обращались к ответственным лицам, чтобы указать им на проблемы в работе учреждений здравоохранения, транспорта, ЖКХ. При этом в типичном сообщении имелись все данные для оперативной реакции.

В целом, как показало исследование, содержательная и конструктивная обратная связь местных жителей на одной из самых популярных площадок Рунета госслужащими игнорируется. Для эффективной цифровой коммуникации с населением региональным властям следует обратить более пристальное внимание на картографические сервисы и отзовики.

С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке.