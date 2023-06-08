Лондон, 8 июня, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Великобритания расширила санкции против Белоруссии из-за поддержки, которую Минск оказывает Москве. Об этом 8 июня сообщил британский МИД на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, Лондон ввёл запрет на импорт золота, древесины и цемента из Белоруссии. Кроме того, заблокирован экспорт в Белоруссию из Великобритании банкнот и машин, а также товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.

«Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, который активно способствует военным усилиям России и игнорирует территориальную целостность Украины», — приводятся на сайте слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что санкции из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились в новую комплексную угрозу глобального масштаба.

По его словам, антироссийские санкции Запада не смогут разрушить российскую и белорусскую экономику. Теперь, отмечал белорусский лидер, обе страны смогут полноценно сосредоточиться на развитии внутренней экономики и наладить собственное производство.

Президент России Владимир Путин считает, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, Москва и Минск эффективно координируют усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуют программы, которые направлены на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета.