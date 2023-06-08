Новая Каховка, Херсонская область, 8 июня, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Силы МЧС продолжают эвакуацию жителей из подтопленных после разрушения Каховской ГЭС районов Херсонской области. В распоряжении ИА Регнум появились кадры спасения людей из села Корсунка в Новокаховском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

Как рассказал корреспондент ИА Регнум, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки 8 июня снизился, но существенно вырос ниже по течению. Голая Пристань, Алёшки и ряд сёл находятся в зоне критического подтопления.

На кадрах с места эвакуации видно, что спасатели привезли дополнительные резиновые лодки для вывоза людей. Передвигаться без них по улицам села сейчас невозможно.

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При этом ВСУ не прекращают наносить удары по Херсонской области. Так, два человека погибли после атаки украинских боевиков на пункт эвакуации в Голой Пристани. Одна из погибших — беременная женщина. Ударили ВСУ и по эвакуируемым мирным жителям в Новой Каховке.

По последним данным властей, всего из подтопленных районов удалось эвакуировать более 4,5 тыс. человек. Пострадали от разлива воды свыше 14 тыс. домовладений, пять человек погибли.

Частичное разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня из-за очередного удара ВСУ. При этом незадолго до атаки украинская сторона сбросила большое количество воды с ДнепроГЭС выше по течению. Россия назвала действия Киева террористическим актом и призвала мировое сообщество отреагировать на преступные действия Украины.