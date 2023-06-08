Москва, 8 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Подрыв аммиакопровода подарил России ещё один повод для того, чтобы выйти из невыгодной для неё зерновой сделки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 июля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что подрыв этого трубопровода серьёзно снижает возможность продления зерновой сделки.

Антон Оболенский Аммиакопровод Тольятти — Одесса

Как пояснил Зубец, хотя Россия и потеряет какие-то деньги из-за повреждения аммиакопровода, больших убытков её экономика не ощутит. Экономист напомнил, что аммиак — это сырьё для производства удобрений. А сырьём для аммиака, в свою очередь, служит природный газ. И в связи с тем, что на протяжении последних пары лет цены на природный газ в Европе были космическими, европейская промышленность, производящая удобрения, сильно пострадала. И России было очень выгодно экспортировать аммиак, потому что он стоил больших денег на рынке.

Однако в настоящее время в мире низкие цены на газ, а поэтому и аммиак как производная от этого углеводорода стоит дёшево.

«Безумных цен, которые были в прошлом году, больше нет. То есть Россия выручить большие деньги за счёт включения этого трубопровода не может, — объяснил Зубец. — Россия экспортирует довольно много уже готовых удобрений морским путём и по железной дороге».

Кроме того, Зубец отметил, что подрыв аммиакопровода действительно может стать поводом для прекращения зерновой сделки. Когда она заключалась, как напомнил экономист, в неё, помимо экспорта украинского зерна, входило облегчение экспорта российского зерна и продовольствия. Речь шла о выводе «Россельхозбанка» из-под санкций и возврате возможности фрахтовать западные суда и страховать грузы. Формально Запад выполнил требование по выводу российского экспорта из-под санкций, но проблемы с фрахтом остаются, как и со страхованием.

Поэтому у РФ есть причины (а теперь и повод) для разрыва зерновой сделки. Тем более, как полагает Зубец, судя по всему, в России уже принято решение, что зерновая сделка будет прекращена.

«Она была нам не нужна изначально, потому что из-за неё снижаются цены на зерно. Если экспорт прекратится, то цены поднимутся. Соответственно, экспорт будет приносить России больше денег», — сказал Зубец.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Украина почти год тормозила запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса. Комментируя эту ситуацию, российский МИД 27 мая 2023 года констатировал, что киевский режим не интересуют поставки аммиака на африканский континент для производства необходимых десяткам миллионов хозяйств удобрений. После этого, 1 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетовал на то, что вопрос блокировки транзита аммиака из России через Украину до сих пор не решён и обсуждается.

Меньше чем через неделю группа украинских диверсантов подорвала аммиакопровод у села Масютовка Харьковской области.

Комментируя случившееся, МИД РФ пообещал выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода и призвал не забывать, что Украина — единственная сторона, которая никогда не была заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода. По словам официального представителя главного внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, диверсия киевского режима ударила по тем усилиям по борьбе с голодом в нуждающихся странах, которые лично предпринял генсек ООН Антониу Гутерриш.