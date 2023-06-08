Вашингтон, 8 июня, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ приведёт к разгрому оставшихся сил и новым территориальным потерям Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он обратил внимание на то, что вопрос состоит не в том, что будет после анонсированного контрнаступления ВСУ, а в том, что останется от Украины после него.

Офицер отметил, что когда Вооружённые силы России начнут продвигаться, то они спокойно пройдут без задержек по всей территории восточнее Днепра, дойдя до Одессы.

Макгрегор напомнил, что ВСУ уже предпринимали несколько попыток начать наступление, но все они стали настоящей катастрофой для украинской армии. Он предупредил, что любые дальнейшие попытки Киева изменить линию фронта приведут к большим потерям ВСУ.

Он отметил, что в рядах украинских военных наблюдается упадок боевого духа и нарастает отчаяние.

Как передавало ИА Регнум, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч украинцев и превратили эту страну в «скотобойню». 6 июня Кеннеди заявил, что власти США и Украины не приводят достоверных данных о потерях и не говорят об истинных причинах конфликта.

6 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о предпринятых ВСУ попытках контрнаступления. Противник пытался атаковать российские войска на различных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы.

ВС России сорвали все эти попытки и нанесли украинской армии ощутимый урон. Киевский режим потерял за три дня более 3,7 тыс. военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники.

6 июня в Минобороны России заявили, что ВС РФ поразили высокоточным оружием один из центров принятия решений ВСУ. Групповой ракетный удар по украинскому объекту нанесён ночью, применено высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Назначенный объект был поражён, цель удара достигнута.