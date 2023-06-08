Киев, 8 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Власти Украины запросили гуманитарную помощь НАТО из-за ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС, передаёт 8 июня ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в дипломатических кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

По этой информации, представители Украины запросили помощь НАТО на заседании Комиссии НАТО — Украина на уровне послов, которое состоялось 8 июня в Брюсселе.

«Украина призвала все страны НАТО оказать срочную гуманитарную помощь в связи с гуманитарной катастрофой в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС», — отметил источник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, не предъявив никаких аргументов, обвинил в разрушении Каховской ГЭС Россию. Также 7 июня он отметил, что ООН и Красный Крест якобы отказались оперативно оказывать Киеву ту помощь, о которой власти страны запрашивали из-за разрушения дамбы станции.

7 июня в интервью газете The Guardian бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фон Расмуссен заявил, что ряд стран НАТО могут ввести войска на Украину, чтобы принять участие в конфликте на стороне ВСУ. Такое развитие событий возможно, если на саммите альянса в Вильнюсе Киев не получит гарантий безопасности, считает Расмуссен. «Коалицию» могут сформировать Польша и страны Прибалтики, добавил он.

США не позволят странам НАТО официально вмешаться в конфликт на Украине и отправить туда войска, однако в составе ВСУ может вырасти количество наёмников из стран Запада, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум, комментируя высказывания Расмуссена, политолог-международник, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказалась разрушена. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление.