Москва, 8 июня, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Корпорация МСП совместно с производителем фургонов для еды «Мобитрак» запустит лизинг фудтраков. Малый и средний бизнес смогут арендовать мобильную торговую точку с возможностью последующего выкупа.

Uaz-export.com Передвижное кафе на базе фургона УАЗ 3303

«Мобитрак» специализируется на производстве фургонов для приготовления, хранения и продажи готовой еды. Со своей стороны Корпорация МСП помогает предпринимателям в получении дополнительного финансирования, найти новые рынки сбыта и настроить диалог с государством. В экосистему поддержки корпорации входят МСП Банк, фонд «МИР», «МСП Лизинг» и региональные гарантийные организации.

«Фудтрак — это фактически всё в одном для общепита», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, Корпорация МСП уже обсуждает возможности включения в свой лизинговый продукт других франчайзеров. Кроме того, в перспективе в программу, помимо фудтраков, войдут отечественные дома на колесах и другое нестандартное оборудование, что поможет развитию новых форматов бизнеса.

«Для нас появление возможности оформить лизинг на нашу продукцию открывает перспективы расширения рынков сбыта. Это значит развитие производства, увеличение объемов выпуска продукции и новые рабочие места», — прокомментировал партнерство с Корпорацией МСП основатель компании «Мобитрак» Рафаэль Хабиров.

Поддержка предприятиям оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.