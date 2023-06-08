Москва, 8 июня, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника главного управления МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова после установления каналов поступления суррогатного сидра. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Александр Астафьев/РИА Новости Владимир Колокольцев

Отмечается, что Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений самарского главка МВД, а также начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области полковника внутренней службы Александра Ремнёва.

Было установлено, что со склада учреждения была похищена спиртосодержащая жидкость, которая послужила сырьём для изготовления алкогольных напитков под торговой маркой «Мистер Сидр». По факту хищения задержаны два человека, а также сержант полиции, который охранял склад и пропустил злоумышленников на территорию.

Как сообщало ИА Регнум, в результате отравления ядовитым сидром, изготовленным в Самарской области, в разных регионах России пострадали 96 человек. Зарегистрировано 30 смертельных исходов, трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. Предприниматель Анар Гусейнов, обвиняемый в производстве суррогата, пытался уничтожить продукцию и этикетки к ней в ходе следственных действий.