Вашингтон, 8 июня, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире. Такие данные приводятся на сайте IQAir, на котором отслеживается качество воздуха в крупнейших городах мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Согласно данным, Нью-Йорк обогнал Детройт и Тель-Авив. Индекс качества воздуха в этом городе к 14:45 мск составил 185 — «вредно».

По информации СМИ, Нью-Йорк, Вашингтон, их окрестности, а также некоторые северо-восточные штаты окутаны желтовато-серой дымкой из-за лесных пожаров в Канаде.

Как передавало ИА Регнум, власти Канады приняли решение привлечь подразделения вооружённых сил к тушению лесных пожаров в провинции Квебек. Согласно данным на 4 июня наиболее тяжёлая ситуация, вызванная лесными пожарами, наблюдалась в провинциях Альберта и Новая Шотландия. Также в результате возгораний в провинции Квебек без электричества остались около 240 тысяч домов.

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сделал с борта Международной космической станции видеозапись охваченной пожарами территории Канады. На опубликованных кадрах видны очаги природных возгораний и огромные дымные шлейфы.

28 мая в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади свыше 17 тыс. га. При этом наибольшую площадь возгорания зафиксировали в Свердловской области, где бушевало 17 пожаров на общей площади 2953 га.