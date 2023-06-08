Вашингтон, 8 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В мессенджере WhatsApp вскоре появятся каналы, в которых можно будет следить за новостями от людей и организаций. Об этом сообщается в блоге компании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Каналы, на которые вы подписаны, будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в WhatsApp решили сначала проверить работу новой функции и доработать её. Каналы в первую очередь станут доступны в Колумбии и Сингапуре, после чего появятся в других странах.

По мнению экспертов, внедрение функции создания каналов в WhatsApp — это очередная попытка Meta (признана в РФ экстремистской организацией) «запрыгнуть в последний вагон». Следующим нововведением WhatsApp может стать премиум-подписка, пишут «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, ранее мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новой функции, которая позволит сохранить конфиденциальность переписки. Безопасность будет обеспечивать опция «Закрытие чата», для использования которой нужно будет ввести пароль или биометрические данные.