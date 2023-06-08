Москва, 8 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Участника боевых действий в зоне СВО задержали на станции метро «Улица Скобелевская» в Москве с магазином от автомата Калашникова. Мужчина объяснил, что заказал его в маркетплейсе Wildberries за две тысячи рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

3 июня на станции метро «Улица Скобелевская» во время досмотра у одного из пассажиров среди вещей сотрудники метрополитена нашли магазин для автомата. Об этом сообщили в полицию, владельца подозрительного предмета задержали. Им оказался 31-летний военнослужащий-контрактник, который участвовал в боевых действиях в зоне спецоперации.

«На станции метро «Улица Скобелевская» был задержан 31-летний уроженец Республики Бурятия, участник боевых действий СВО, находящийся на контракте. У него в вещах был обнаружен магазин от автомата АК-47. Во время опроса мужчина пояснил, что данный магазин купил в интернет-магазине Wildberries за 1912 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Магазин для автомата изъяли и направили на экспертизу. Специалисты заключили, что данный предмет изготовлен промышленным способом, является магазином к автомату Калашникова. По их мнению представленный магазин не относится к основным частям огнестрельного оружия.