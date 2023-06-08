Москва, 8 июня, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Россия в течение прошлого года получила более 20 заявок из различных стран, в первую очередь азиатских, на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье, которая вышла в журнале «Энергетическая политика».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он отметил, что потенциал расширения географии есть и правительство РФ направляет значительные усилия на дальнейшее развитие энергетической инфраструктуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Таким образом, в перспективе как минимум ближайших 30 лет рынок АТР станет основным потребителем энергоресурсов в мире, большая часть из которых придётся на традиционные источники энергии», — уверен Новак.

Ранее министр сообщал, что Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 млн тонн, которые ранее приходились на Европу.

Аналитики исследовательской консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен и Кристофер Хейнс спрогнозировали «жёсткую битву» между Европой и Азией на рынке сырой нефти. Дело в том, что европейские НПЗ практически лишились поставок из России и столкнулись со сложностями в получении аналогичного сырья из Ирака, которое по своим характеристикам похоже на российское.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 декабря 2022 года в качестве очередных санкций Запад ввёл потолок цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года западные страны также ввели потолок цен на нефтепродукты из России на уровне 100 и 45 долларов за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти, соответственно).

В Москве неоднократно заявляли, что не признают это решение и не станут поставлять нефть в страны, которые ввели такой потолок.