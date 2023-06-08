Москва, 8 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал написать письмо бойцам в зону специальной военной операции. 8 июня глава государства провёл встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, который рассказал об отправке писем солдатам от детей и ветеранов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», — попросил Клычков.

«С удовольствием», — ответил президент.

Также Клычков рассказал о бойце с позывным Депутат, который не хочет отправляться домой спустя шесть месяцев службы, пока не выполнит задачу.

«На таких ребятах страна вся держится. Привет им передавайте всем», — прокомментировал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин поддержал Клычкова в его намерении баллотироваться на новый срок и назвал работу губернатора удовлетворительной. По его словам, регион стабильно развивается, хотя существуют отдельные вопросы, на которые следует обратить особое внимание, в том числе в отрасли здравоохранения.