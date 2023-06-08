Москва, 8 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Мировой рынок сжиженного природного газа к 2030 году может вырасти до 54%, написал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мировой рынок СПГ к 2030 году может вырасти по максимальным прогнозам до 54% (до 800 млрд кубометров)», — написал он.

Новак добавил, что доля СПГ в общем увеличении спроса на газ к 2030 году оценивается в 70–80%.

Вице-премьер отметил, что рост спроса на газ к 2030 году составит до 10%, который во многом будет обеспечен за счёт увеличения его использования в промышленности и энергетическом секторе на фоне декарбонизации. Кроме того, повышение спроса также ожидается за счет потребления газа в АТР, заключил Новак.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Новак заявил, что топливно-энергетическому комплексу России необходимо переориентироваться на производство и экспорт сжиженного природного газа в условиях потерь большого объёма поставок по трубопроводам.