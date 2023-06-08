Москва, 8 июня, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Орловской области Андрея Клычкова в его намерении баллотироваться на новый срок и назвал работу главы региона удовлетворительной.

Пресс-служба правительства Орловской области Андрей Клычков

Клычков в ходе встречи доложил президенту о ходе реализации целого ряда проектов социально-экономического развития региона и отметил, что готов продолжать заниматься их реализацией на посту губернатора, если получит поддержку Владимира Путина.

Глава государства, в свою очередь, сказал, что показатели властей области в работе «удовлетворительные», регион стабильно развивается, хотя существуют отдельные вопросы, на которые следует обратить особое внимание, в том числе в отрасли здравоохранения.

«Нужно обязательно на это обратить особое внимание и реализовывать те крупные планы, о которых вы сейчас сказали. Я думаю, что всё это реализуемо под вашим руководством. Конечно, нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов вашей работы и получить мандат доверия на следующий срок. Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать вас», — сказал Владимир Путин.

Клычков был назначен врио губернатора Орловской области указом Владимира Путина в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года он выиграл губернаторские выборы, получив более 83% голосов.

Ранее 8 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает работу мэра Москвы Сергея Собянина. Собянин, «очевидно», получит поддержку президента на новых выборах, отметил Песков. 7 июня Мосгордума официально назначила выборы мэра города на Единый день голосования 10 сентября 2023 года.