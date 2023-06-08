Донецк, 8 июня, 2023, 14:38 — ИА Регнум. ВСУ нужно отодвинуть не менее чем на 500 км от границ России, но в дальнейшем необходимо освобождать всю Украину. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что ВСУ нужно отодвигать настолько, чтобы они не могли обстреливать российские населённые пункты.

«Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 км. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», — приводит РИА Новости его слова.

Пушилин высказал мнение о том, что после этого наступит пауза, которую Киев использует для перевооружения, перегруппировки войск и промывки мозгов оставшимся гражданам.

«Пока не будет освобождена Украина полностью, причём без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, ситуация не закончится», — считает врио главы ДНР.

Он уточнил, что в регионе понимают, с кем имеют дело.

«Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. И в целом Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную, процветающую Украину», — подчеркнул Пушилин, добавив, что освобождения новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, так как обстрелы со стороны ВСУ продолжатся.

В беседе с ИА Регнум старший преподаватель МГИМО МИД России, политолог Алексей Зудин прокомментировал заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина. Он высказал мнение о том, что цели спецоперации изначально предполагали освобождение территорий от репрессивного киевского режима, а также денацификацию и демилитаризацию Украины, но в ходе конфликта российскому руководству стало ясно, что договориться не получится, а значит, поставленных ранее целей СВО недостаточно.

Профессор отметил, что заявление врио главы ДНР стоит в той же информационной повестке, что и мнения многих других российских политиков, призывающих отодвигать украинские войска. Он напомнил, что изначально президент России Владимир Путин главными целями СВО называл денацификацию и демилитаризацию Киева.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ регулярно обстреливают Артёмовск, пытаясь найти уязвимости в его обороне, но ситуация под контролем.

Он также высказал мнение о том, что Киев пошёл на разрушение Каховской ГЭС, поскольку опасался возможности наступления Вооружённых сил России. Пушилин считает, что Украина сознательно сделала этот шаг, при этом Россия знает, кому это выгодно, какую цель преследовал Киев.