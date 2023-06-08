Москва, 8 июня, 2023, 14:34 — ИА Регнум. У жителя Москвы в одном из баров на улице Мясницкой украли телефон. Пока мужчина отдыхал, не замечая пропажи, кто-то с помощью его смартфона оплатил заказ на полмиллиона рублей. Злоумышленники заказали три iPhone с маркетплейса. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM IPhone

3 июня в полицию обратился 44-летний москвич. Мужчина рассказал, что ночью отдыхал со знакомым в одном из баров на улице Мясницкой в центре столицы. До самого утра они перемещались по разным заведениям и под утро разошлись по домам. Проснувшись днём, мужчина попытался найти свой телефон, но его нигде не оказалось. Он решил, что просто его потерял и позвонил в банк, чтобы заблокировать карты, которые были в его мобильных приложениях. Во время разговора с оператором колл-центра мужчина узнал, что опоздал с блокировкой. С его счёта уже пропали около полумиллиона рублей. Оказалось, что кто-то оформил заказ на несколько смартфонов, расплатившись его картой ночью.

«Поступило заявление от 44-летнего жителя Москвы о том, что, вернувшись домой из баров, он не нашёл свой телефон, позвонил в банк, чтобы заблокировать карты, и узнал, что с его счета были осуществлены оплаты на маркетплейсе, сумма покупок составляет около 500 000 рублей, ущерб составил 547 000 рублей. Неизвестные купили три айфона последней модели», — рассказал собеседник агентства.

Оказалось, что ущерб мог оказаться ещё больше. Злоумышленники оформили 6 заказов, 3 из которых маркетплейс отменил из-за подозрительности операции. По данному факту уже возбудили уголовное дело по п. «г», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» (с банковского счета или в отношении электронных денежных средств).