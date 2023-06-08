Голая Пристань, Херсонская область, 8 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. По информации корреспондента ИА Регнум, уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки 8 июня снизился, но существенно вырос ниже по течению. Голая Пристань, Алешки и ряд сёл находятся в зоне критического подтопления.

Кадр из видео. Минобороны РФ Голая Пристань в Херсонской области

За сутки из этих районов было эвакуировано более 600 человек. Эвакуационные мероприятия, которые проводятся силами МЧС и Минобороны, не прекращаются ни на минуту. Подвоз в пункты временного размещения продуктов питания, средств гигиены и прочих вещей первой необходимости производится практически круглосуточно.

8 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число эвакуированных из мест подтопления в Херсонской области составляет почти 4300 человек, в том числе 171 ребёнок и 42 маломобильных гражданина. Более 30 человек получают необходимую помощь в больницах за пределами зоны бедствия.

Правительство Херсонской области в настоящее время занимается разработкой порядка и условий получения выплат гражданам. Предполагается, что единовременная выплата составит 10 тыс. рублей на человека, финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости — от 50 тыс. рублей (частичная утрата) до 100 тыс. рублей (полная утрата) на человека. Членам семей погибших и умерших в результате чрезвычайной ситуации выплатят 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это теракт, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.

Удары по ГЭС — свидетельство начала контрнаступления ВСУ, их цель — «подтопить» в прямом смысле слова российские оборонительные линии и в переносном смысле — репутацию России, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.