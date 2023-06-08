Ульяновск, 8 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Глава МВД Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД по Самарской области, генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, сообщили в МВД. Решение было принято после того, как выяснилось, что спиртосодержащая жидкость, использованная в производстве суррогатного напитка «Мистер Сидр» была украдена со склада ГУ МВД в Самарской области.

Фрагмент советского плаката Алкоголь — яд!

Помимо генерал-майора Сафронова от должности также был освобождён начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнёв.

Как рассказали в МВД, партия спирта хранилась на складе регионального главка с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий, а затем её похитили.

К настоящему моменту число погибших от отравления суррогатным сидром в России увеличилось до 30. Ульяновской скончался 21 человек. Как сообщили в региональном минздраве, всего, по оперативным данным, в регионе выявлено уже 65 случаев отравления слабоалкогольными напиткам. Хотя ещё 6 июня говорилось о 51 отравившемся.

О состоянии 12 особо тяжёлых пациентов, госпитализированных в токсикологическое отделение Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП) имени Е. М. Чучкалова известно, что все пациенты — женщины в возрасте от 16 лет до 61 года.

«Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, дышат самостоятельно, им проводится сеансы гемодиализа для очищении крови от яда <…> У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения», — сообщил главный внештатный токсиколог Минздрава Ульяновской области Игнат Пономаренко.

Чтобы предотвратить такие отравления, он призвал воздержаться от покупки разливных напитков и ни в коем случае не рекомендует приобретать напитки с рук.

В Самарской области за последние двое суток добавился ещё один отравившийся.

«На сегодняшний день 15 жителей с отравлением после употребления сидра проходят лечение в больницах региона. Из них 3 в тяжёлом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести», — подчеркнули в минздраве региона.

В Пензенской области зарегистрировано три случая отравления подростков слабоалкогольных сидром. Состояние молодых людей оценивается от удовлетворительного до крайне тяжелого.

«Самое страшное, что могут содержать слабоалкогольные напитки, — это метанол, — указал главный внештатный специалист по токсикологии Пензенской области Римма Кувакова. — Попадая в организм, метаноловый спирт, в первую очередь, дает осложнения на зрение. Человек может ослепнуть».

Тем временем, одиннадцатиклассница из Курганской области в состоянии комы доставлена в больницу после употребления 2,5 л спиртосодержащего напитка «Мистер Сидр», сообщил Telegram-канал Shot. ЧП случилось в городе Шумиха: две 17-летние девочки купили сидр со вкусом кокоса и ананаса в сетевом разливном магазине. Той, что выпила 1,5 л. госпитализация не потребовалась.

С признаками отравления суррогатным алкоголем 7 июня, в токсикологическое отделение Городская Клиническая Больница № 6 поступил 41-летний житель Удмуртии. В его крови обнаружен метанол. Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него выявлено расстройство зрения. Как сообщает минздрав региона, по предварительным данным, пострадавший пил из початой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина.

Главный внештатный специалист токсиколог Минздрава РФ по Приволжскому федеральному округу, заведующая токсикологическим отделением городской больницы №33 Нижнего Новгорода Светлана Мудрова 7 июня заявила, что случаи отравления суррогатами алкоголя — не редкость. При употреблении такого алкоголя может пострадать центральная нервная система, желудок, печень, почки и другие органы человека. В самых тяжелых случаях наступает смерть.

Как сообщало ИА Регнум, после отравления суррогатным сидром в стационары Ульяновской области попали 44 пострадавших. Специалисты Роспотребнадзора уже изъяли из оборота 66,5 тыс. литров напитка «Мистер Сидр», произведённого в Самарской области.

Наибольший объём продукции выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный напиток также изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия.

По делу о массовом отравлении россиян суррогатным алкоголем задержаны пять человек, среди которых учредитель предприятия 32-летний Гусейнов: во время обыска дал указания своим сотрудникам уничтожить продукцию и этикетки к ней. Предварительно, при изготовлении сидра вместо этилового спирта использовался метиловый.