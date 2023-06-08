Москва, 8 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Американская биржа Nasdaq не будет исключать акции «Яндекса» из своего списка. Об этом 8 июня сообщается в пресс-релизе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Nasdaq удовлетворила апелляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг акций компании класса А», — говорится в сообщении.

Отмечается, что биржа учла аргументы, приведённые «Яндексом» в апелляции, в частности соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию.

В компании добавили, что, согласно решению Nasdaq, ценные бумаги продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Nasdaq объявила о решении провести исключение (делистинг) ценных бумаг нескольких фирм, ведущих бизнес в России. В этот список вошли «Яндекс», ЦИАН, Ozon, Qiwi и HeadHunter.

25 мая стало известно, что «Яндекс» может предложить инвесторам различные варианты в рамках разделения активов. По информации Bloomberg, Yandex N. V. (нидерландская материнская компания «Яндекса») в рамках разделения активов может дать инвесторам выбор — сохранить долю в российском бизнесе IT-компании, получить выплату части средств, вырученных от продажи российских активов, или же приобрести долю в международных стартапах.