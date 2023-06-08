Москва, 8 июня, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил предложение о выдаче вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, заключившим контракт на службу в ВС России. Соответствующая поправка опубликована 8 июня на сайте думской электронной базы данных в числе одобренных комитетом поправок ко второму чтению.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, для получения ВНЖ иностранным контрактникам не нужно будет получать разрешение на временное проживание. Кроме того, законопроект предполагает предоставлять бессрочный вид на жительство и членам их семей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал увеличение числа желающих служить по контракту в российской армии. Он оценил это как исключительно положительный момент.

После проведения в России частичной мобилизации в Министерстве обороны объявили, что работа военных комиссариатов по комплектованию армии будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Ведомство сообщило, что минимальный размер зарплаты контрактников — участников СВО составит 204 тысячи рублей в месяц, а у инструкторов она начнётся с 226 тысяч рублей. Размер зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.