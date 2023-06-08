Вашингтон, 8 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В НАТО не готовы дать Киеву гарантии безопасности и назвать сроки принятия в альянс. Об этом написало издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В статье говорится о том, что, по словам пяти европейских дипломатов, несмотря на месяцы разговоров на данную тему, в НАТО расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на требования Украины.

Отмечается, что союзники Украины на самом деле не хотят называть конкретные сроки её вступления в НАТО.

По словам источника, когда политики говорят о «гарантиях», то они, скорее всего, имеют в виду продолжение поставок оружия и обучение военнослужащих ВСУ, а не конкретные обещания по защите.

Автор материала обращает внимание на то, что Украина настаивает на чётких гарантиях безопасности по примеру Швеции и Финляндии, которые будут действовать в течение переходного периода, пока Украина не вступит в НАТО и на неё не будет распространяться статья о коллективной обороне.

Как передавало ИА Регнум, бывший генсек НАТО допустил возможность отправки войск альянса на Украину. По его словам, группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад уже давно обсуждает вопрос о том, какими конкретно будут гарантии безопасности для Украины. Канцлер отметил, что страны Запада всегда говорили о необходимости гарантий для будущего миропорядка по окончании конфликта.